السيطرة على حريق بمائدة إفطار بطنطا في الغربية

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شب حريق هائل بمائدة إفطار على طريق كفر الزيات - طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، في نطاق مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة اللهب، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، باندلاع حريق هائل داخل مائدة إفطار للصائمين على طريق كفر الزيات طنطا.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء الي محل الواقعة، وتبين نشوب حريق هائل في الفراشة الخاصة بمائدة إفطار الصائمين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها.

وتبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي بسبب وصلة عشوائية من أحد أعمدة الإنارة المجاورة لمائدة الإفطار، وتسبب في تفحم سيارتين ملاكي و20 كرسيًا خشبيًا، من مستلزمات مائدة الإفطار.

وتمت عملية الإخماد والتبريد خشية من إندلاع النيران مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.