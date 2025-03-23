بلومبرج: البيت الأبيض يسعى للتوصل إلى هدنة في أوكرانيا بحلول 20 أبريل

تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق واسع لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال أسابيع، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، قبل عقد محادثات أميركية روسية أوكرانية في مدينة جدة السعودية لبحث الأزمة.

ويهدف البيت الأبيض إلى التوصل لاتفاق هدنة بحلول 20 أبريل، وهو ما يتزامن هذا العام مع عيد الفصح في كل من الكنائس الغربية والأرثوذكسية، لكنه يقر بأن هذا الجدول الزمني قد يتأخر، نظراً للفجوات الكبيرة بين مواقف الطرفين، وفقاً لأشخاص مطلعين على التخطيط، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وتستضيف مدينة جدة السعودية جولة مباحثات أمريكية روسية، وأخرى أمريكية أوكرانية منفصلة، ينتظر خلالها مناقشة آليات الهدنة الجزئية المقترحة لمدة 30 يوماً، وتركز على وقف الهجمات على منشآت الطاقة بين البلدين، وضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وحماية البنية التحتية المدنية وتخفيف معاناة السكان في مناطق النزاع، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وينتظر أن تعقد المحادثات بين الأطراف على مستوى تقني الأحد، على أن تعقد على مستوى رسمي، الاثنين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين الجمعة: "أعتقد أننا سنشهد قريباً وقفاً كاملاً لإطلاق النار"، وذلك رداً على سؤال بشأن استمرار الهجمات رغم الاتفاق الذي أعلنه عقب مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، للحد من الضربات على البنية التحتية للطاقة.