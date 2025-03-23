حرائق غابات تؤدي إلى إجلاء السكان وإعلان حالة الطوارئ في نورث وساوث كارولينا

أدت حرائق غابات إلى إجلاء إجباري للسكان في إحدى مقاطعات ولاية نورث كارولينا، بينما كانت فرق الطوارئ تكافح حرائق منفصلة في منطقة أخرى من الولاية ما زالت تتعافى من إعصار هيلين، في حين أعلن حاكم ولاية ساوث كارولينا حالة الطوارئ استجابة لزيادة حجم حرائق الغابات.

وأعلنت إدارة السلامة العامة في ولاية نورث كارولينا، إجلاء إجباري للسكان ابتداء من الساعة 8:20 بالتوقيت المحلي مساء أمس السبت لعدد من مناطق مقاطعة بولك كاونتي الواقعة غربي ولاية نورث كارولينا، على بعد حوالي 80 ميلا (129 كيلومترا) غرب شارلوت.

وقالت إدارة السلامة العامة في ولاية نورث كارولينا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الرؤية في المنطقة ستنخفض وقد تصبح الطرق ومسارات الإجلاء مغلقة، وإذا لم تغادروا الآن، قد تجدون أنفسكم محاصرين، أو مصابين، أو مقتولين."

وقالت إدارة السلامة العامة إنه تم إنشاء مركز إيواء في كولومبوس بولاية نورث كارولينا.