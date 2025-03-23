المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القطاع على شفا كارثة إنسانية وسط استمرار الإبادة الجماعية والصمت الدولي

- ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية

- إننا أمام كارثة إنسانية مركبة تتصاعد خطورتها مع استمرار هذا الحصار الخانق



قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إنه في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والعدوان الذي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، يواجه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، اليوم الأحد، إلى مواصلة الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية والقتل اليومي بحق المدنيين العزل، مستهدفًا البشر والحجر والشجر دون أي رادع من المجتمع الدولي.

• سياسة تجويع ممنهجة

وأكد أن إصرار الاحتلال على إغلاق المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، يُعمّق من الأزمة المتفاقمة، في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني من سياسة تجويع ممنهجة، إذ تمنع قوات الاحتلال دخول شاحنات الغذاء والدواء، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية، لا سيما بين أكثر من مليون طفل وكذلك بين كبار السن.

وأوضح أنه إضافة إلى ذلك، يواصل الاحتلال سياسة التعطيش وتدمير آبار المياه، ويُصعّب حصول المدنيين على المياه، ما أدى إلى أزمة مياه خانقة تهدد حياة الشعب الفلسطيني، في ظل انعدام مصادر المياه الصالحة للشرب وتفشي الأمراض بسبب التلوث وانعدام الخدمات الصحية الأساسية.

• كارثة إنسانسة مركبة

وتابع: "وفي مشهد يعكس نهج الاحتلال الإسرائيلي في قتل الحياة المدنية، يستمر منع إدخال غاز الطهي والوقود بشكل عام إلى قطاع غزة، مما تسبب في توقف عمل المخابز والمرافق الحيوية، وشلّ قطاع المواصلات، الأمر الذي جعل التنقل داخل القطاع شبه مستحيل، وزاد من معاناة المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى الوصول للمستشفيات والمراكز الطبية".

وقال: "إننا أمام كارثة إنسانية مركبة، تتصاعد خطورتها مع استمرار هذا الحصار الخانق، وسط صمت دولي وعربي مخزٍ، يُشجع الاحتلال على المضي قدمًا في سياساته الإجرامية دون رادع".

وأكد أن المجتمع الدولي مطالبٌ اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بأريحية، مطالبا بضرورة فتح المعابر بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية، وإنقاذ أرواح الأبرياء الذين يواجهون الموت البطيء في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين، مطالبا كل دول العالم بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم وفتح المعابر وإدخال المساعدات فوراً وقبل فوات الأوان.