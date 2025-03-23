عصام الحضري ينشر الملصق الدعائي لظهوره السينمائي في فيلم الصفا الثانوية بنات

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نشر حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق عصام الحضري، الملصق الدعائي لتجربته السينمائية في فيلم "الصفا الثانوية بنات".

وقال المخرج كريم السبكي في منشور على "إنستجرام": "الحضري في فيلم الصفا الثانوية بنات.. فيلم عيد الفطر".

وتدور الأحداث داخل مدرسة الصفا الثانوية للبنات، حيث ينتقل أستاذ طموح للعمل في المدرسة، ويتعرض للعديد من المواقف الطريفة، وتتشابك حياته مع شخصيات مختلفة.

ويشارك في البطولة علي ربيع ومحمد ثروت وأوس أوس وسارة الشامي ومن إخراج عمرو صلاح، ومن المقرر أو يشارك الفيلم في سباق عيد الفطر السينمائي.