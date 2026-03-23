قطر: استهداف إيران لمنشآت الطاقة تهديد خطير لأمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالا هاتفيا، من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

وبحسب ما نشرته وزارة الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل الخلافات كافة بالوسائل السلمية.

وجدد وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية وأنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي.

وأكد أن الاستهداف الإيراني لمنشآت الطاقة يعد انتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي، وتهديدا خطيرا لأمن الطاقة العالمي والبيئة وحرية الملاحة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبها، دعت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، إلى خفض التصعيد وتحكيم صوت العقل، والعودة للمفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنّب المزيد من الفوضى.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت «بتدمير» محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تعد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل في غضون 48 ساعة، وذلك بعد يوم واحد فقط من حديثه عن «إنهاء» الحرب، التي دخلت أسبوعها الرابع.

بينما حذر الحرس الثوري الإيراني في بيان الاثنين، من استهداف محطات الكهرباء في إيران، متوعداً باستهداف محطات الكهرباء التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك محطات الكهرباء في دول المنطقة، إضافة إلى البنى التحتية الاقتصادية والصناعية وقطاع الطاقة، التي يملك الأمريكيون حصصاً فيها، على حد قوله.

من جهته، قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين، إن الأزمة في الشرق الأوسط «شديدة للغاية» وأسوأ من الصدمتين النفطيتين في السبعينيات مجتمعتين. واستقرت أسعار النفط إلى حد كبير اليوم الاثنين بعد تقلبات واسعة في وقت سابق من التداولات.