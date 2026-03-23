سوريا: تضارب الأنباء حول القبض على المسئول عن إنزال العلم السوري في عين العرب

أفادت مديرية الأمن الداخلي في عين العرب (كوباني) بريف حلب، سوريا، بمتابعة حادثة إنزال العلم السوري خلال الاحتفال بعيد نوروز في المنطقة.

وقال مدير مديرية الأمن الداخلي، مجد الدين الشيخ، لـ تلفزيون سوريا: "نتابع ملابسات حادثة إنزال العلم وحددنا هوية المتورط في هذه الجريمة ونعمل على القبض على الشخص المتورط وتقديمه إلى القضاء".

وأضاف "الشيخ" أن احترام رموز الدولة والحفاظ على السلم الأهلي يُعدّان خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأعلنت قوات "الأسايش" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مساء السبت الماضي، القبض على الشخص المسئول عن حادثة إنزال العلم، قبل أن تنفي ذلك لاحقا، مما زاد الغموض حول الواقعة، وفق تليفزيون سوريا.

وقال مصدر أمني في محافظة حلب لموقع تلفزيون سوريا، إنّ الشخص الذي اعتدى على العلم لم يُسلَّم بعد إلى قوات الأمن الداخلي، مشيرا إلى أن هذا التأخير قد يزيد من حدة التوتر في عين العرب، في ظل مطالب شعبية من المكونات العربية والكردية بتسليمه للجهات المختصة.