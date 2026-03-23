ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من مارس الجاري بنسبة 4ر50% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعةً بالطلب القوي على أشباه الموصلات، حسبما أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 3ر53 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 1 إلى 20 مارس ، مقارنة بـ 4ر35 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وكالة الجمارك الكورية.

وكانت هذه أعلى قيمة صادرات مسجلة للبلاد خلال هذه الفترة، وفقا لوكالة الجمارك.

وزادت الواردات بنسبة 7ر19% على أساس سنوي لتصل إلى 2ر41 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 1ر12 مليار دولار أمريكي، وفقا للبيانات.

وأظهرت البيانات ارتفاعا في الصادرات اليومية بنسبة 4ر40 % على أساس سنوي لتصل إلى 55ر3 مليار دولار أمريكي. وبلغ عدد أيام العمل 15 يوما، مقارنة بـ 14 يوما في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب المنتجات، قفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 9ر163% على أساس سنوي لتسجل رقمًا قياسيًا بلغ 7ر18 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بالزيادة المستمرة في أسعار رقائق الذاكرة نتيجةً للطلب المتزايد على خوادم الذكاء الاصطناعي.

ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى مسجل على الإطلاق لأول 20 يومًا من أي شهر.

وشكلّت صادرات الرقائق 35% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة، بزيادة قدرها 1ر15% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقفزت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 49% لتصل إلى 2ر3 مليارات دولار أمريكي.

كما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 1ر11% على أساس سنوي لتصل إلى 7ر3 مليارات دولار، بينما انخفضت شحنات السفن بنسبة 9ر3% لتصل إلى 1ر2 مليار دولار.

وبالنسبة للوجهة، فقد قفزت الصادرات إلى الصين، الشريك التجاري الأول لكوريا الجنوبية، بنسبة 69% على أساس سنوي لتصل إلى 8ر10 مليارات دولار.

وأظهرت البيانات أن الشحنات إلى الولايات المتحدة قفزت بنسبة 8ر57% لتصل إلى 6ر10 مليارات دولار، على الرغم من خطة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.