ستارمر: لا تقييم يشير لاستهداف إيران لبريطانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، ‌عدم وجود تقييم يشير إلى استهداف إيران للبر الرئيسي لبريطانيا.

وأضاف ستارمر للصحفيين "نجري تقييمات باستمرار لضمان أمننا، ⁠ولا يوجد تقييم يشير إلى استهدافنا بهذه الطريقة"، بحسب وكالة رويترز.

جاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية استهداف إيران لبريطانيا بعد تقارير صدرت في مطلع الأسبوع تفيد بأن ‌إيران ⁠أطلقت صاروخين باليستيين على قاعدة دييجو جارسيا العسكرية الأمريكية البريطانية في المحيط الهندي.

وقال ⁠ستارمر إن أي محاولة لإعادة فتح مضيق هرمز تتطلب دراسة ⁠متأنية وخطة قابلة للتطبيق، وإن أولويته القصوى ⁠هي حماية المصالح البريطانية وخفض التصعيد.

ودخلت قاعدة "دييجو جارسيا" العسكرية الأمريكية البريطانية المشتركة دائرة التهديدات الإيرانية، بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية وأمريكية، يوم السبت، بأن طهران أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه القاعدة الواقعة في جزر تشاجوس لموريشيوس وسط المحيط الهندي، في أول محاولة معلنة لاستهدافها منذ اندلاع الحملة الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

وذكرت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية في إيران، أن "استهداف جزيرة دييجو جارسيا العسكرية، التي تبعد أكثر من 4 آلاف كيلومتر عن إيران، يُعد خطوة لافتة من جانب إيران في إطار تهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها خارج حدود غرب آسيا".