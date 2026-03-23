تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، آخر أيام إجازة عيد الفطر، تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، وذلك بعد موجة من التقلبات الجوية والأمطار.

وسجلت درجات الحرارة في عروس البحر المتوسط العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة، فيما يتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين 1.5 و2 متر، ويُوصف بأنه معتدل، مع رياح شمالية غربية تنشط أحيانًا بسرعة تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها الرسمي اليوم، أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا في القاهرة الكبرى تبلغ 23 درجة مئوية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وخليجي السويس والعقبة ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد بنسبة تصل إلى 20% إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر.