توغلت قوة إسرائيلية، الاثنين، في قرية الصمدانية الشرقية بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، ونفذت انتشارا عسكريا وتفتيشا لمنازل.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة وسط انتشار عسكري وتفتيش للمنازل".

وبوتيرة شبه يومية، تتكرر انتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا، رغم إعلان دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات لعام 1974، والتي أعلنت تل أبيب إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

وتشمل الانتهاكات الإسرائيلية توغلات برية وقصفا مدفعيا، لاسيما في ريفي القنيطرة ودرعا (جنوب غرب)، واعتقال مواطنين وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

ويأتي ذلك رغم الإعلان في 6 يناير الماضي عن تشكيل آلية اتصال بين سوريا وإسرائيل، بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

وتقول السلطات السورية إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحد من قدرتها على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي.