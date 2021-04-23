 كارتيرون: الزمالك استعاد الروح.. وسعيد بخسارة الأهلي من سموحة - بوابة الشروق
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كارتيرون: الزمالك استعاد الروح.. وسعيد بخسارة الأهلي من سموحة

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 23 أبريل 2021 - 12:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أبريل 2021 - 12:37 ص

تحدث الفرنسي كارتيرون المدير للزمالك عن الفوز الذي حققه الفريق على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي أن الزمالك قدم مباراة كبيرة، وأشاد باللاعبين ووجه الشكر لهم، موضحا أنه سعيد بالروح التي ظهر عليها اللاعبون خاصة بعد الخسارة في مباراة القمة.

وأضاف أن هناك بعض الأخطاء في المباراة ولكن الفريق حقق الفوز، وشدد على أن المنافس كان يواجه فريقا يلعب بحماس.

وأوضح كارتيرون أنه حرص على تجهيز اللاعبين بدنيا وبالتالي لم يتأثر الفريق بالغيابات في مباراة اليوم، وشدد على أن حميد أحداد حصل على فرصة في لقاء الإنتاج للمشاركة في مركز المهاجم الصريح وظهر بمستوى جيد في المباراة.

وأشار المدير الفني إلى أنه سعيد أن الأهلي خسر نقاطا بالهزيمة أمام سموحة، موضحا أن فريقه كان أفضل من الأهلي في الشوط الثاني للقاء القمة، وأضاف أن الفوز اليوم وخسارة المنافس بالأمس أعادا الثقة للاعبي الزمالك.


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