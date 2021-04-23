الجارديان: بريطانيا تطلق جواز سفر كورونا الشهر المقبل

علمت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه بإمكان البريطانيين الحصول على "جواز سفر كورونا" بحلول 17 مايو المقبل، والذي تأمل لندن أن يُستخدم للسفر حول العالم على أن يتجنب حامليه القيود المرتبطة بوباء كوفيد 19 من الخضوع للحجر الصحي لدى وصولهم وجهاتهم.

وقالت الصحيفة- في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- أن الملايين سيحصلون على "جوازات سفر كوفيد" في 17 مايو المقبل، بما يتيح لهم قضاء إجازاتهم المعتادة هذا الصيف خارج بريطانيا.



وذكرت أن وثائق السفر الجديدة ستكون مختلفة عن شهادات "كوفيد 19" المحلية، مشيرة إلى أنه يفترض توفير هذه الشهادات قبل رفع قيود السفر الدولي الشهر المقبل.



ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزير النقل البريطاني جرانت شابس، قوله إن جوازات السفر الجديدة ستكون جزءا من السفر الدولي، وأعرب عن أمله في أن تكون محل إجماع دولي.



وفي الوقت نفسه، حذر شابس من إعادة فتح الحدود كما كانت عليه في السابق نظرا لتجنب خطر السلالات الجديدة المتحورة من الفيروس التاجي.



ويأتى هذا التحذير بعدما أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا تسجيل 55 حالة من سلالة كورونا الهندية، التي تقول منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات المعروفة أقل

تأثيرا عليها.



وفي السياق ذاته، قال مصدر في الحكومة البريطانية إن وزارة الخارجية تجري مناقشات مع دول أخرى، لمعرفة ما إذا كانت ستقبل بهذه الوثائق.



ومن المتوقع الإعلان عن قائمة الدول التي تستقبل البريطانيين من حاملي هذه الجوازات في 10 مايو، لكن شركات السفر ستعطي إشارات قبل ذلك التاريخ للتخطيط للرحلات الجوية.