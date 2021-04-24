20 لاعبا في قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد في الدوري

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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة معسكر مباراة الاتحاد السكندري ضمن مؤجلات الجولة 18 من الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة من مساء السبت على ستاد الإسكندرية.

وجاءت القائمة المختارة التي ضمت 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة.

خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس.

وأدى الفريق مرانه الأخير مساء على ستاد الدفاع الجوي قبل إعلان القائمة تمهيدا للسفر إلى الإسكندرية للمبيت بها حتى موعد المباراة.