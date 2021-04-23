شمس الكويتية: عندي انفصام في الشخصية.. وأدعم المرأة في الأغاني

قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها أصيبت بفيروس كورونا مرة واحدة لمدة ثلاثة أيام، موضحة أنها أصيبت منذ بداية ظهور الوباء بعد قدومها من أمريكا.

وأضافت، في حوار ببرنامج «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبه عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أنها كانت تعرف عن موضوع كورونا منذ عام 2018، لأنها تدرس تغذية علاجية في كثير من المعاهد بالخارج.

وأوضحت أن الأساتذة في أمريكا أخبروهم بأنه سيكون هناك حرب بيولوجية في عام 2020، مضيفة أنها درست دبلومة في الولايات المتحدة.

وحول تصريحها «اللي هيتجوزني مش محتاج مثنى ولا ثلاث ولا رباع»، عقبت: «القصد ليس غرور، أنا عندي شيزوفرينيا»، مؤكدة أن لديها انفصام في الشخصية، بين كيان شمس الذي يعرفه الناس، والفتاة العادية التي تحبها أكثر، لكن لا يوجد صراع بينهما.

وتطرقت الفنانة شمس الكويتية إلى دعمها للمرأة بشدة في أغانيها، قائلة إن أول أغنية ناجحة لها في الخليج كانت عن المرأة.