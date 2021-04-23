أسعار الذهب في أسبوع: ارتفاع 8 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 8 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فى أسواق الصاغة المحلية، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 779 جنيها مقارنة بـ 770 جنيها بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 زاد ليسجل نحو 668 جنيهًا مقابل 660 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 890 جنيهًا مقابل 882 جنيها، كما صعد الجنيه الذهب بنحو 64 جنيه ليصل إلي نحو 6232 جنيهًا مقابل نحو 6160 جنيها الجمعة الماضية.

وعالميا، ارتفع أسعار الذهب بنحو 0.4% منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنه يتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بعد اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الضريبة على الأرباح الرأسمالية مما ضغط على عوائد الخزانة الأميركية، بينما تلقى المعدن الأصفر الدعم أيضا من ضعف الدولار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1783.90 دولار للأوقية، فيما استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1783.28 دولار للأوقية، وقفز المعدن لأعلى مستوياته منذ 25 فبراير عند 1797.67 دولار أمس الخميس،

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بفعل نبأ عن أن بايدن سيطرح خطة لزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع. كما رفع الدولار الضعيف الإقبال على الذهب لحائزي العملات الأخرى.