طلب قادة عسكريون أمريكيون، إرسال حاملة طائرات للمساعدة في حماية القوات التي تقودها الولايات المتحدة أثناء انسحابها من أفغانستان، حسبما نقل موقع "إن بي سي نيوز" الإخباري عن مسؤولين بارزين بوزارة الدفاع اليوم الخميس.

ويمكن أن توفر حاملة الطائرات في المنطقة غطاءا إضافيا، في ظل استعداد الطائرات المقاتلة، في حالة تعرض القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي /ناتو/ الأخرى لإطلاق النار عند مغادرتها بحلول 11 سبتمبر في الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن.

ويؤكد الطلب مخاوف وزارة الدفاع الأمريكية /بنتاجون/ من استهداف طالبان قوات الناتو أثناء انسحابها.

وألمحت طالبان إلى احتمال أنها قد تستهدف القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد الأول من مايو حيث تعهدت الولايات المتحدة بسحب جميع القوات بحلول الموعد النهائي بموجب اتفاق تم توقيعه العام الماضي مع المتمردين.

وقال أحد المسؤولين: "لم يكن هناك قرار محدد بشأن أصول إضافية في هذا الوقت".

وأضاف المسؤول أن وزير الدفاع لويد أوستن أوضح أن انسحاب القوات الأمريكية سيتم بطريقة آمنة ومنظمة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت قناة العربية اليوم أن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من ولاية قندهار الجنوبية معقل حركة طالبان، وأضافت أن "القوات الأمريكية أتلفت المعدات التي لا تستطيع نقلها من قندهار وسرحت عمالاً".