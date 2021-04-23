مقتل 13 مريضا بكورونا جراء حريق في مستشفى بالهند

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أعلن مسؤولون في الهند وفاة 13 مريضا بفيروس كورونا جراء اشتعال حريق في وحدة للرعاية المركزة بمستشفى بغرب البلاد في ساعة مبكرة صباح اليوم الجمعة.

واندلع الحريق في مستشفى "فيجاي فالابه" المؤلف من أربعة طوابق في منطقة فيرار بولاية ماهارشترا على بعد سبعين كيلومترا من مدينة مومباي عاصمة الولاية.

وصرح مدير المستشفى ديليب شاه للصحفيين بأن "13 مريضا قضوا نحبهم في المأساة، وكانت المستشفى تضم تسعين مريضا وقت نشوب الحريق، وتم نقل معظمهم إلى مستشفيات أخرى".

وشب الحريق في وحدة الرعاية المركزة بالطابق الثاني قبل أن ينتقل إلى باقي أرجاء المستشفى.

وذكر وزير الصحة في الولاية راجيش توبي أن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب الحريق، وتعهد باتخاذ اجراءات صارمة في حالة اكتشاف أي اهمال من إدارة المستشفى.

ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحادث بأنه "مأساة"، وقدم تعازيه لعائلات الضحايا.

ويذكر أن ماهارشترا هي أكثر الولايات الهندية تضررا من جائحة كورونا، حيث تم تسجيل أربعة ملايين إصابة بالفيروس بين سكانها.