أفادت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، بأنه تم في بريطانيا إعطاء ما إجماليه 5ر44 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا حتى الآن.

ويقدر معدل التطعيم في المتوسط بالبلاد بـ 498 ألفا و850 جرعة في اليوم، وقالت بلومبرج إنه بهذا المعدل، ستستغرق البلاد 3 أشهر كي تغطي 75% من السكان الحاصلين على جرعتي لقاح.

وبدأت حملة التطعيم في بريطانيا قبل نحو 18 أسبوعا.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 41ر4 مليون إصابة وعدد الوفيات 127 ألفا و597 حالة، ومر عام و12 أسبوعا على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في بريطانيا.

وتتوقف الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم على أي اللقاحات، التي يتم استخدامها بالبلاد، هل بجرعة واحدة أم بجرعتين؟.