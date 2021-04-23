 محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين بمسجد إبراهيم شكري بالخارجة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين بمسجد إبراهيم شكري بالخارجة

عمرو بحر:
نشر في: الجمعة 23 أبريل 2021 - 12:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أبريل 2021 - 12:42 ص

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بالمواطنين وذلك عقب أداء صلاة التراويح بمسجد إبراهيم شكري بحي القلقان بالخارجة.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، الالتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة وتطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد أعداد الإصابات، كما كلف الوحدة المحلية لمركز الخارجة بسرعة بحث وحل شكاوى الأهالي من ضعف المياه ببعض شوارع بالمنطقة، واستكمال الصرف الصحي بالشارع الجانبي المؤدي لجراج المحافظة وتطوير المنطقة المجاورة لمسجد المحافظة القديم على غرار منطقة القلقان الشرقي.

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