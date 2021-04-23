اتحادات سياحية تطالب ميركل بخطة للفتح في الصيف المقبل

في خطاب موجه إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحكومة الاتحادية، طالبت اتحادات سياحية بوضع خطة للفتح في الصيف المقبل.



وجاء في الخطاب الصادر عن "تحالف التنوع السياحي"، والذي نُشر اليوم الجمعة، أنه لا يوجد منظور حاليا لحجوزات العطلات في ألمانيا، "طالما استمر الحظر على الإقامة ولا توجد خطة للفتح".



وانتقدت الاتحادات في الخطاب "التناقض السياسي المستمر والتضارب الذي جعل قطاع السياحة ضحية لا مثيل لها منذ شهور وعرض وجود العديد من الشركات للخطر".



ويشمل التحالف 28 اتحادا سياحيا، بما في ذلك الاتحاد الألماني لمنازل العطلات والاتحاد الألماني لاقتصاد التخييم واتحاد التسويق السياحي عبر الإنترنت.



وجاء في الخطاب: "من الواضح أن السياسيين ليسوا مستعدين لمنح صناعة السياحة نفس الفرص الممنوحة للصناعات الأخرى التي يمكن أن تفتح عبر تطبيق الاختبارات ومتطلبات النظافة... لا يمكننا أن نفهم عدم الثقة في صناعتنا".



وأعربت الاتحادات عن قلها بشأن موسم الصيف الرئيسي للقطاع، وحذر التحالف، الذي تأسس في سياق أزمة كورونا العام الماضي، من أن "العديد من الشركات لن تنجو ببساطة في الأسابيع المقبلة".