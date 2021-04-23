حلت الفنانة نيللي كريم، ضيفة على برنامج «خمس نجوم»، في عاشر حلقاته، والذي يقدمه كل من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور، على قناة «mbc مصر»، مساء اليوم الخميس.

وسقط الفنان مصطفى قمر جريحًا أثناء تنفيذ المقلب، لتطلب نيللي كريم من المتواجدين الاتصال بالإسعاف في توتر وخوف شديدين، بينما يحاول محمد الشرنوبي استفزازها.

وكشف مصطفى قمر عن أمنيته الأخيرة للفنان محمد الشربوني، قائلًا: «أنا عوز آكل»، بينما توجه بوصية لنيللي كريم: «وصيتك العيال يا نيللي».

وأفاق قمر بعد ذلك، وهو يغني: «أحلام عمرنا» مع الشرنوبي، لترد نيللي وهي تضحك: «هاتولي أنا الإسعاف عشان أنا اللي هيغمى عليا.. يخربيت أبوكو».

وانفعلت على كل من الشرنوبي وقمر، لأنها تخاف من الانفجارات، قائلة: «اتخميت فيك افتكرت بجد.. أنا للحظة قلت أكيد فيه حاجة غلط وبعدين قلت ده بجد لما لقيت الانفجار»، لتغني مع مصطفى قمر أغنية «دباديبو» في نهاية البرنامج.