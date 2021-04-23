حملة مكبرة بمدينة إسنا لرفع الإشغالات والتعديات

قاد محمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر، برفقة اللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير الأمن وإبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة مساء اليوم الخميس، لتحقيق الانضباط العام وضبط الأسواق ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة اسنا .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بتحقيق الانضباط العام ومتابعة مدى التزام المحال التجارية والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظة الأقصر.

وأسفرت مجهودات الحملة - التي شارك فيها العميد محمد أبو عايد مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد بهاء أبو عايد وكيل ادارة شرطة مرافق الأقصر، والنقيب محسن عبد السلام مدير شرطة مرافق إسنا - عن رفع الباعة الجائلين بشارع مستشفى الرمد وبجوار السجل المدني القديم وشارع طراد النيل وطريق ترعة اصفون، والشوارع الجانبية.

وخلال الحملة تم - تحرير ٣٠ محضر إشغال طريق، و ١١ محضر بائع متجول، و ٤ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ٧٥ إزالة إدارية، وتحرير ٢٠ محضر مضبوطات متنوعة، وتحرير محضري شيشة و ٦ مضبوطات شيشة وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

وخلال الحملة، شدد السكرتير العام على رفع الباعة الجائلين ومصادرة كافة انواع الاشغالات امام المحلات بما يضمن عدم عودتهم مرة اخرى، مؤكدا أن الحملة التي تمت اليوم بمركز اسنا نالت رضا المواطنين وحققت الانضباط بالشارع.