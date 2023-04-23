الرئيسان الجزائري والفرنسي يتفقان على موعد زيارة تبون لباريس

تلقى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، هنأه فيها بعيد الفطر.

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، تطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وإلى زيارة «تبون» إلى فرنسا المرتقبة في النصف الثاني من يونيو المقبل.

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وبعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في أغسطس الماضي إلى الجزائر، حيث وقع مع تبون إعلاناً مشتركاً لدفع التعاون الثنائي قبل تجدد القطيعة.

وبحسب الإليزيه، فإن الرئيسين تحدثا عن العلاقات الثنائية، وعن تنفيذ إعلان الجزائر الموقع خلال زيارة رئيس الجمهورية للجزائر في أغسطس، وشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، في أفق إجراء الرئيس عبد المجيد تبون زيارة إلى فرنسا.

وتعد زيارة تبون المرتقبة لفرنسا، خطوة مهمة في محاولة التقريب بين البلدين اللذين تجمعهما روابط إنسانية وتاريخية قوية للغاية، أبرزها الاستعمار وحرب الاستقلال والهجرة الجزائرية إلى فرنسا.

وتؤدي الجزائر دوراً مهماً في منطقة الساحل والصحراء التي تواجه دولها (مالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو) مجموعات متشددة نشطة للغاية وحيث تنشر فرنسا قوة عسكرية وازنة.