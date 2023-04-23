الرئاسة الجزائرية: زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا في النصف الثاني من يونيو المقبل

اتفق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون على موعد الزيارة الرسمية التي سيقوم بها تبون إلى باريس في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي تلقاها الرئيس الجزائري من نظيره الفرنسي، اليوم الأحد، والتي قدم له فيها ماكرون تهانيه بمناسبة عيد الفطر وفق ما أفاد به بيان الرئاسة الجزائرية.

وبحسب البيان، تطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وكذلك الزيارة الرسمية للرئيس الجزائري إلى فرنسا، مشيرا إلى أن العمل جار ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاح هذه الزيارة.