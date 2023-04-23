ضبط 110 مخالفات تموينية و210 بطاقات صرف دعم تمويني بالجيزة

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة؛ للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة وجودتها ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.

وأوضح المحافظ، أن جميع السلع تم توافرها بكميات وأصناف تلبي احتياجات المواطنين وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار المحاظ، إلى انتظام عمل 20 لجنة مشكلة لتغطي قطاعات المحافظة بمديرية التموين للمرور على المخابز البلدية والسياحية والبداليين التموينين ومنافذ بيع السلع؛ للتأكد من أوزان ومواصفات الخبز المنصرف للمواطنين وضبط أي مخالفات.

وأكد المحافظ، قيام الحملات التموينية بضبط 110 مخالفات تموينية خلال 3 أيام من إجازة عيد الفطر، وتنوعت المخالفات ما بين ضبط خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المحددة ومخابز مغلقة بدون إذن مسبق، وكذلك عدم إعطاء بون صرف وعدم الإعلان عن أسعار السلع بمحال عامة وتلاعب في الأرصدة وتجميع بطاقات صرف دعم تمويني.

وتابع أنه تم ضبط 210 بطاقات صرف دعم تمويني بأحد المخابز بمدينة الحوامدية بالمخالفة، وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق خلال إجازة العيد؛ للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين والاطمئنان على توافر السلع الغذائية.

ووجه المحافظ، بضرورة ضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالسلع والأسعار.

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الفطر، والتعامل الفوري حيالها لضمان تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.