البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي

أبقى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على وتيرة ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي دون تغيير لليوم الثاني على التوالي بعد أن أبقى عليها طوال الأسبوع الماضي، حيث ضخ اليوم الثلاثاء ملياري يوان (5ر281 مليون دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، وهي نفس الكمية التي ضخها يوم أمس وطوال الأسبوع الماضي وفقا لنفس الآلية.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف تراجع اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات بنسبة بسيطة. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 1059ر7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 16 بيب عن سعر في ختام تعاملات أمس وكان 1043ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.