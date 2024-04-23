 أبو عبيدة: ضرباتنا للعدو مستمرة وستتخذ أشكالا متعددة - بوابة الشروق
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أبو عبيدة: ضرباتنا للعدو مستمرة وستتخذ أشكالا متعددة

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 4:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 4:24 م

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن المقاومة في غزة راسخة رسوخ الجبال، وذلك بعد مرور 200 يوم على حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال كلمة مصورة بثتها فضائية «الجزيرة»، مساء الثلاثاء: «لا جبال في غزة إلا رجالها الأبطال وشعبها العظيم ومقاتلوها الشجعان الذين يخرجون للعدو من تحت كل رماد ومن بين كل ركام».

وأشار إلى أن «العالم شاهد جانبًا من بأس مجاهدي القسام وضرباتهم الموجعة، ليس فقط أثناء وجود العدو في مناطق التوغل والقتال، بل أثناء انسحابه منها».

وأكمل: «العدو يتلقى الضربات القاتلة، ووثقنا جزءا يسيرًا من ذلك، وستستمر ضرباتنا للعدو، كما ستتخذ أشكالا متعددة وتكتيكات متنوعة ومتناسبة، طالما استمر تواجد الاحتلال على أي شبر من أرضنا».

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