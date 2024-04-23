روسيا تتوقع انخفاض أسعار تصدير غازها الطبيعي إلى الصين مقارنة بأوروبا

أظهرت تقديرات اقتصادية روسية أن تركيز موسكو على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الصين يدر أرباحا أقل مقارنة بصادراتها إلى أسواقها الرئيسية السابقة في أوروبا.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن تقرير لوزارة الاقتصاد الروسية القول إنه من المتوقع أن تكون أسعار تصدير الغاز الروسي إلى الصين حتى عام 2027 على الأقل، أدنى من أسعار صادراتها إلى أوروبا بنحو 28%.

وأشار التقرير إلى العيوب المالية في جهود روسيا المكثفة لإقامة علاقات وثيقة مع الصين في مجال الطاقة كبديل للسوق الأوروبية التي انكمشت بشدة أمام الغاز الروسي منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022.

ورغم ذلك كانت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم تقول حتى قبل غزو أوكرانيا إن الصين بها سوقا للنمو المستقبلي، متوقعة انكماش الطلب في أوروبا بنهاية العقد الحالي.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية تصدير الغاز إلى الصين خلال العام الحالي بسعر 257 دولارا لكل ألف متر مكعب مقابل 30ر320 دولارا لكل ألف متر مكعب في الأسواق الغربية.

وخلال الفترة من 2025 وحتى 2027 تتوقع الوزارة تراجعا مطردا لأسعار التصدير إلى الصين، في حين ستظل أسعار تصدير الغاز إلى أوروبا ثابتة خلال الفترة نفسها.