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أعداد جريدة الشروق
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سويسرا تجمد 14.2 مليار دولار من الأصول الروسية

برن (سويسرا) - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 10:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 10:56 ص

قامت سويسرا بتجميد 13 مليار فرنك (2ر14 مليار دولار) من الأصول الروسية المحتفظ بها في البلاد، والتي تشمل أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي حجم الأصول الخاصة المجمدة حتى نهاية عام 2023 بلغ 8ر5 مليار فرنك. وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إن الرقم يمثل انخفاضا بالمقارنة مع عام 2022، ويعكس خسائر التقييم.

جدير بالذكر أن سويسرا تخلت عن حيادها التاريخي لكي تعتمد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا بعد غزوها أوكرانيا، وهي خطوة ثبت أنها مثيرة للجدل.


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