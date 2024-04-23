 عائلات فلسطينية تنزح من شمال غزة وسط تهديدات جيش الاحتلال باستهدافها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عائلات فلسطينية تنزح من شمال غزة وسط تهديدات جيش الاحتلال باستهدافها

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 9:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 9:57 م

قالت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن مئات من العائلات الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة نزحت من منازلها عقب تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مناطق سكناهم.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة (د.ب.أ)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ السكان المتواجدين في البلدة، غالبيتهم عادوا مؤخرا إلى منازلهم عقب إنسحاب القوات الإسرائيلية مؤخرا، بأن ينزحوا من منازلهم فورا لأن مناطقهم أصبحت "منطقة قتال خطيرة".

وأعرب سكان محليون عن خشيتهم من تدمير مناطقهم السكنية بشكل كامل مما ينذر "بخسارة ما تبقى من ممتلكاتهم التي قد تساعدهم على التعاطي مع الظروف الصعبة التي فرضت عليهم بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس".

من جانبه، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان له على حسابه في منصة إكس بأنه "يجب على جميع المتواجدين في منطقة بيت لاهيا في بلوكات رقم 1778، و1774، و1761، و1765، إخلائها فورا لأنهم يتواجدون في منطقة قتال خطيرة".

وبحسب أدرعي، فإن الاحتلال سيعمل بقوة شديدة ضد البنى التحتية التي وصفها بأنها "إرهابية والعناصر التخريبية في المنطقة"، داعيا السكان للتوجه إلى المناطق الآمنة.


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