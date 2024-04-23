رئيس جامعة عين شمس: الاستثمار في التعليم مهم

كرم محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى ببطولة البرمجة العالمية (ICPC) بحضور نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وهالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشار إلى ترحيب سوق العمل المحلى والدولى بخريجى كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس مقدماً الشكر والتقدير لإدارة الكلية وكافة أعضاء هيئة التدريس لما يقدموه من جهد كبير بتفانى وإخلاص فى صناعة الأبطال ودعم أبنائهم الطلاب.

ولفت إلى أن الفريق الفائز قدم نموذجا مشرفا يحتذى به طلاب الكلية، واكد على أهمية استضافتهم فى مختلف فعاليات الكلية لتقديم نموذج للحماس والمثابرة على الاجتهاد لأقرانهم الطلاب.

وأوضح أعضاء الفريق خلال اللقاء تفاصيل المسابقة وأصعب مراحلها الثلاث، على مستوى كليات الحاسبات والمعلومات داخل الدولة، ثم على مستوى القارة الأفريقية والوطن العربى، ثم علي المستوي العالمى.

وأضافوا أن المسابقة تهدف لتنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة في أقل وقت ممكن، ويتكون كل فريق من عدد ٣ طلاب ومدرب، ويعمل الطلاب خلال المسابقة بشكل جماعي لحل أكبر عدد من المسائل في أقل وقت ممكن باستخدام جهاز حاسب آلي واحد لكل فريق خلال فترة المسابقة والتي تستمر لمدة ٥ ساعات متواصلة.

كما نصح محمد ضياء الطلاب بأهمية الاستمرار في التعلم والإحاطة بكل جديد في مجال البرمجيات وعلوم الحاسب، والاستفادة المستمرة مما يتم دراسته فى الكلية بوصفه الأساس الذى يبنى عليه الطالب معرفته وخبرته المستقبلية فى عالم البرمجيات الذى يتسم بسرعة التطور وبوصفه من العلوم الأساسية المتداخلة فى مختلف المجالات.

وأشادت الدكتورة نجوى بدر برغبة أعضاء الفريق الفائز بنقل خبراتهم التقنية وتدريب زملائهم الأصغر على المهارات التى اكتسبوها خلال البطولة ومراحلها المتعددة، مشيرة إلى تميز خريجي الكلية وحرصهم على حضور مختلف الفاعليات التى تنظمها الكلية لتقديم نماذج ناجحة مميزة تقدم لزملائهم دفعة للأمام.

ولفتت هالة مشير إلى ضرورة تأهيل طلاب الكلية من خلال التدريب المستمر منذ التحاقهم بالكلية لحل مشكلات البرمجة المختلفة وإقامة الهاكاثون والمسابقات بين طلاب الكلية لتأهليهم لخوض المسابقات الإقليمية والدولية.