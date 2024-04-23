محكمة ألمانية تقضي بحبس نشطاء مع وقف التنفيذ بتهمة رش بوابة براندنبورج بالطلاء

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قضت محكمة في برلين بتوقيع عقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ بحق ثلاثة نشطاء معنيين بالدفاع عن المناخ بعد إدانتهم على خلفية رش بوابة براندنبورج الشهيرة في العاصمة الألمانية بالطلاء في سبتمبر الماضي.

وخلصت المحكمة إلى إدانة أعضاء منظمة "الجيل الأخير" المعنية بالمناخ بالتسبب في أضرار بممتلكات وقضت بحبس كل منهم ثمانية شهور مع وقف التنفيذ.

واعترف المتهمون /22 و 28 و 66 عاما/ من قبل برش طلاء برتقالي على المعلم التاريخي في 17 سبتمبر 2023.

ودفعوا بأن الخطوة التي اتخذوها كانت "احتجاجا ملائما وضروريا" في ظل أزمة المناخ.

وعارضت المحكمة دفوعهم وقضت بأن عمل المنظمة "لم يكن احتجاجا في محله ولا ملائما".

وذكرت أن المتظاهرين تقبلوا طوعا أن بوابة براندنبورج ستلحق بها أضرار جراء الاحتجاج.

وطالبت ولاية برلين بتعويض بقيمة 142 ألف يورو من نشطاء المناخ المسؤولين.