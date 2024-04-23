تحالف ميلوني يحقق فوزا في انتخابات بجنوب إيطاليا

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حقق التحالف اليميني برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني فوزا في الانتخابات الإقليمية، التي تعد مقياسا للرأي الوطني قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو المقبل.

وقد تم إعادة انتخاب مرشح اليمين فيتو باردي كرئيس إقليمي في منطقة بازليكاتا بجنوب إيطاليا بواقع 6ر56% من الأصوات، في حين حصل منافسه بيرو ماريسي الذي ينتمى لتيار يسار الوسط بنسبة 1ر42%.

ويشار إلى أن باردي يتولى رئاسة بازليكاتا منذ 2019، وقال إنه " سوف يستمر في كونه رئيسا للجميع".

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 8ر49% وهي أقل مما تم تسجيله في انتخابات 2019. ويشار إلى أن نحو 540 ألف شخص يعيشون في المنطقة.

ويذكر أنه منذ أكتوبر 2022، يحكم حزب إخوة إيطاليا اليميني المتشدد بقيادة ميلوني على مستوى وطني مع حزب الرابطة اليميني الذي يترأسه ماتيو سالفيني وحزب إيطاليا إلى الأمام المحافظ.

ويشار إلى أن 14 منطقة من مناطق إيطاليا الـ20 تحكمها حكومات يمين الوسط.

وكانت أحدث الاستطلاعات قد أظهرت أن حزب إخوة إيطاليا جاء في المرتبة الأولى بنسبة 5ر28%