مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر حزمة مساعدات لأوكرانيا

مرر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات طارئة تبلغ قيمتها 95 مليار دولار لأوكرانيا وحلفاء أمريكيين آخرين، ليضع مشروع القانون على المسار الصحيح للحصول عل موافقة الكونجرس النهائية .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن وزارة الدفاع مستعدة للبدء في شحن أسلحة إلى أوكرانيا خلال أيام، لتسمح بوصول الأسلحة المتأخرة منذ فترة طويلة إلى ساحة القتال خلال أسابيع.

كما يواجه تطبيق "تيك توك" الشهير للتواصل الاجتماعي أيضا حظرا في الولايات المتحدة إلا إذا سحبت الشركة الأم "بايت دانس" استثماراتها في التطبيق خلال 360 يوما، وهو شرط قالت الشركة ومقرها الصين إنها ستكافح ضده في المحاكم الأمريكية.