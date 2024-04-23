 قطر تشارك في المؤتمر الـ19 لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية للإنتربول - بوابة الشروق
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قطر تشارك في المؤتمر الـ19 لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية للإنتربول

ليون - قنا
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 9:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 9:09 م

تشارك دولة قطر في المؤتمر التاسع عشر لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) المنعقد في مدينة ليون الفرنسية خلال الفترة من 23 وحتى 25 أبريل الجاري.

ويترأس الوفد المشارك المقدم علي محمد العلي مدير إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية.

وتأتي أهمية المؤتمر كونه ينظم بحث الأولويات الميدانية لشبكة مكاتب الإنتربول المركزية الوطنية حول العالم.

ويسعى الوفد القطري خلال المؤتمر إلى تطوير آلية العمل مع منظمة الإنتربول وتعزيز التعاون الثنائي مع المكاتب المركزية الوطنية.

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