سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الجاري، ليتجاوز بذلك بفارق كبير النسبة التي يستهدفها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأدلى سوناك بتصريحاته في العاصمة البولندية وارسو خلال زيارة مشتركة مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أمام جنود بريطانيين متمركزين في بولندا.

ويستهدف الناتو أن يبلغ الانفاق العسكري لدوله الأعضاء 2 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتصل هذه النسبة في بريطانيا حاليا إلى حوالي 3ر2 %.

وأفاد سوناك بأنه سيتم استثمار 75 مليار جنيه استرليني (93 مليار دولار) إضافيا في الدفاع على مدار السنوات الست المقبلة.

وقال رئيس الوزارء البريطاني: "يمثل اليوم نقطة تحول في الأمن الأوروبي ولحظة تاريخية في الدفاع في المملكة المتحدة".

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم معدل تأييد حزب العمال المعارض على حزب المحافظين بقيادة سوناك بفارق كبير.

ومن ناحيته، أشاد ستولتنبرج بالنموذج الذي تضعه المملكة المتحدة برفع الإنفاق الدفاعي المستهدف إلى 5ر2 %.

وشدد على أن الأمر يتعلق أيضا بأن نظهر أن أوروبا تقدم إسهامها في حلف الناتو.

وأعلنت الحكومة البريطانية بالفعل قبل زيارة وارسو عن أكبر حزمة مساعدات لأوكرانيا حتى الآن. ويعتزم البريطانيون إرسال مركبات مدرعة وصواريخ وقوارب بقيمة 500 مليون جنيه استرليني (618 مليون دولار) إلى كييف، من بين أمور أخرى.