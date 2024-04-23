مصرع مزارع إثر سقوطه على سير ماكينة القمح خلال موسم الحصاد بالشرقية

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لفظ مزارع أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه على سير ماكينة القمح خلال موسم حصاد المحصول بقرية النوافعة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول علاء سليمان، 35 سنة، مقيم بقرية النوافعة بمركز فاقوس، جثة هامدة.

تبين حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر سقوطه على سير ماكينة القمح خلال موسم حصاد المحصول بقرية النوافعة بمركز فاقوس، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.