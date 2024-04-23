سول: كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا استخدمت أسلحة نووية

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حذرت وزارة الدفاع الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء من أن كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا حاولت استخدام أسلحة نووية، بعد أن قالت كوريا الشمالية إنها أجرت تدريبات صاروخية تحاكي هجوما نوويا مضادا.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن الزعيم كيم جونج أون قاد يوم الاثنين تدريبات تكتيكية تحاكي هجوما نوويا مضادا تشارك فيه قاذفات صواريخ متعددة كبيرة جدا ضد أهداف للعدو، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة جيون ها كيو في مؤتمر صحفي دوري: "إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام الأسلحة ، فستواجه ردا فوريا وساحقا وحاسما من التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي، وسيواجه النظام الكوري الشمالي نهايته".

وقال جيون إن استفزازات كوريا الشمالية المستمرة لن تؤدي إلا إلى تعزيز القدرات العسكرية لكوريا الجنوبية والردع الأمريكي الموسع وتعاونهما الأمني الثلاثي الذي يشمل اليابان.