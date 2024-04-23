إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية داخل الحيز العمراني في المنيا

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة والوقوف الفوري على أشكال التعدي للقضاء على البناء العشوائي، مشيرًا إلى أنه تم إزالة فورية لـ14 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية داخل الحيز العمراني بمدينة المنيا بمساحة 1416 مترًا.

من جانبه صرح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، بأن قرى وأحياء المنيا، نفذت إزالة فورية لـ14 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية، وداخل الحيز العمراني بمساحة 1416 مترًا.

وشملت الحالات "11 حالة بحي غرب المدينة تعدٍ زراعي بحفر أساس ومبانٍ بمساحة 5 قراريط، و4 أسهم، و250 مترًا داخل الحيز العمراني أملاك خاصة، وحالتين بقرية تله تعدٍ زراعي مبانٍ بمساحة قيراط، و4 أسهم، وحالة بقرية دمشير تعدٍ زراعي مبانٍ بمساحة 6 أسهم".

وتم التعامل الفوري معهم، وإحالة المخالفين للنيابة العامة للقضاء على البناء العشوائي، وتنفيذ لسلطة القانون.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، ووليد رمضان رئيس حي غرب المدينة، ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم.