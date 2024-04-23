مدرب زد: هدفنا المربع الذهبي في الدوري الممتاز هذا الموسم

قال محمد ثابت صاروخ، المدرب العام بنادي زد، إن فريقه يستهدف التواجد في المربع الذهبي لبطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وكان فريق زد قد فاز على نظيره الجونة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين، في الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز.

وتابع صاروخ في تصريحات تليفزيونية: "تقدمنا في النتيجة أمام الجونة وحافظنا على ذلك، والمدرب كان يريد الحفاظ على اللاعبين في ظل ارتفاع درجة الحرارة".

وأضاف: "لدينا مجلس إدارة محترم، ولا يجعلوننا نشعر بأي ضغوطات، ويوفرون لنا جميع الأجواء المناسبة، ويؤكدون لنا أننا مشروعًا للنادي".

وواصل مدرب زد : "النتائج بدأت تتحسن في الفترة الحالية، ونحن مازلنا نكون فريقًا، ونقدم نتائج جيدة في أولى مواسمنا في الدوري الممتاز".

وأكمل: "تراجع النتائج في الفترة الماضية؟.. الفريق كان يحتاج للانسجام مُجددًا بعد الابتعاد عن المباريات خلال بطولة كأس إفريقيا، وهذا أثر علينا".

وأتم: "تكوين الفريق يكون صعبًا، وأي فريق في بدايته يحتاج للصبر، هدفنا الأول هو الاستمرار في الدوري الممتاز، ومن ثم البحث عن مركز في المربع الذهبي".