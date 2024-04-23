المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة عيد تحرير سيناء

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر بعد غد الخميس الموافق 25 أبريل 2024 بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وقال المركزي في بيان له اليوم، إن العمل بالبنوك سيُستأنف صباح يوم الأحد 28 أبريل 2024.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 من أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.