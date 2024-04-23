الرئيس الصيني يزور صربيا الشهر المقبل قرب الذكرى 25 لتفجير السفارة الصينية في بلجراد

من المتوقع أن يتوجه الرئيس الصيني شي جين بينج إلى بلجراد قرب حلول الذكرى السنوية الـ 25 للتفجير الأمريكي الدموي للسفارة الصينية بالعاصمة الصربية، في زيارة تسلط الضوء على تلك الأحداث التي أثارت احتجاجات مناهضة للولايات المتحدة في البلاد وزرعت لدى بكين شعورا بعدم الثقة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الصيني إلى صربيا في السابع من مايو وفقا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وخلال عملية قصف حلف شمال الأطلسي (ناتو) ليوغوسلافيا في 1999 أسفرت الصواريخ الأمريكية عن مقتل ثلاثة صحفيين صينيين في ضربة وصفها البيت الأبيض في وقت لاحق بأنها خطأ ، وأرجعت أسبابها إلى خرائط معيبة.

وأسفر قصف السفارة الصينية في بلجراد عن المزيد من التقارب بين روسيا والصين بسبب المشاعر المناهضة لأمريكا، الأمر الذي أوجد شراكة بين الجانبين ازدادت قوة منذ ذلك الحين وتثير قلقا لدى الغرب.