السعودية تستضيف اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور ألف مشارك

ينطلق المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين، خلال الفترة من 28 – 29 أبريل الجاري.

ويحمل الحدث شعارًا هامًا يركز على "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية". ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في المنطقة، ويتمتع برعاية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية"واس" مساء الاثنين.

ويهدف هذا الحدث البارز إلى استضافة مناقشات التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية وإيجاد حلول مشتركة لمواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.

كما يعتبر فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم لوضع أرضية مشتركة تحقق تأثيرات إيجابية على مستوى العالم. من خلال تبادل الأفكار والتجارب، يسعى المشاركون إلى تعزيز التعاون الدولي وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز الاستثمار في قطاعات الطاقة وتعزيز الشراكات الدولية.

وبالإضافة إلى ذلك، تستضيف المملكة على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من المجالات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.