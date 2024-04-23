صوامع الشرقية تستقبل 88190 طنا و255 كيلو قمح في موسم الحصاد

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انتظام موسم توريد وحصاد القمح لعام 2024 إلى صوامع وشون المحافظة، حيث تم اليوم توريد 88190 طن و255 كيلو قمح لـ 58 موقع تخزين مختلف بنطاق المحافظة.

من جانبها، أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن الاقماح المحلية لموسم 2024 يتم توريدها إلى 58 موقع تخزيني منها 42 شونة مطورة حكومية و13 صومعة بطاقة تخزينية تصل الي 802 ألف و572 طن بمختلف المراكز والمدن، تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة - شركة مطاحن جنوب القاهرة – شركة مطاحن شرق الدلتا - البنك الزراعي المصري.

وأشارت وكيلة وزارة التموين، إلى أنه يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على النحو التالي:

175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر.

210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

أضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخري في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام