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متحدث الحكومة: الانخفاضات مستمرة في أسعار السلع.. والتراجع وصل إلى 35 ‏‎%‎

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 8:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 8:30 م

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أسعار السلع تشهد انخفاضا ‏تدريجيا على مستوى جميع السلع..‏
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء ‏الثلاثاء، إلى تراجع أسعار السلع خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 15 و20%.‏
وأضاف أن هذه النسبة ارتفعت بعد شهر رمضان لتصل إلى 15و35%، بينما شهدت أسعار ‏الجملة انخفاضات بنسبة تتراوح بين 30 و40%.‏
وبين «الحمصاني» أن متوسط الانخفاض في أسعار التجزئة بلغ حوالي 27%، موضحا أن ‏الانخفاضات على مستوى مختلف السلع بلغت 22%.‏
وأشار إلى أن الانخفاضات تحدث بصورة تدريجية، لافتا إلى تبديها حالياً بصورة ملحوظة على ‏مستوى السلاسل التجارية الكبرى‎.‎
وأكد أن محال البقالة الصغيرة ستشهد هي الأخرى المزيد من الانخفاضات خلال الفترة القليلة ‏المقبلة، متوقعا أن نشهد المزيد من انعكاس انخفاضات أسعار الجملة على أسعار التجزئة خلال ‏الفترة المقبلة‎.‎


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