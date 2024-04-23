أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أسعار السلع تشهد انخفاضا تدريجيا على مستوى جميع السلع..
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى تراجع أسعار السلع خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 15 و20%.
وأضاف أن هذه النسبة ارتفعت بعد شهر رمضان لتصل إلى 15و35%، بينما شهدت أسعار الجملة انخفاضات بنسبة تتراوح بين 30 و40%.
وبين «الحمصاني» أن متوسط الانخفاض في أسعار التجزئة بلغ حوالي 27%، موضحا أن الانخفاضات على مستوى مختلف السلع بلغت 22%.
وأشار إلى أن الانخفاضات تحدث بصورة تدريجية، لافتا إلى تبديها حالياً بصورة ملحوظة على مستوى السلاسل التجارية الكبرى.
وأكد أن محال البقالة الصغيرة ستشهد هي الأخرى المزيد من الانخفاضات خلال الفترة القليلة المقبلة، متوقعا أن نشهد المزيد من انعكاس انخفاضات أسعار الجملة على أسعار التجزئة خلال الفترة المقبلة.