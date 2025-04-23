طرح مخطوطات لشكسبير تعود إلى أكثر من 300 عام للمزاد

من المقرر أن يتم طرح 4 مخطوطات للكاتب ويليام شكسبير، تم نشرها منذ أكثر من 300 عام للمزاد، حيث من المتوقع أن يتم بيعها بمبلغ يتراوح بين 3.5 مليون جنيه استرليني (4.6 مليون دولار) و4.5 مليون جنيه استرليني.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا"، أن سيتم طرح الكتب التي تحتوي على مسرحيات لشكسبير؛ للبيع في دار سوثبي للمزادات في لندن في 23 مايور المقبل، بعد شهر من عيد ميلاد شكسبير في 23 أبريل.

ويقول الخبراء، إن المخطوطة الأولى التي تحتوى على 36 من مسرحيات شكسبير تعد "الأكثر أهمية في تاريخ الأدب الإنجليزي".

وأضاف الخبراء، أن من غيرها كان ليضيع نصف مسرحيات الكاتب، بما فيها "ماكبث" و"الليلة الثانية عشرة" و"يوليوس قيصر".