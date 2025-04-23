تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بقيمة 85 جنيها، مع هبوط سعر الذهب عالميا بأكثر من 2% بعد تراجع ترامب عن تهديده بإقالة رئيس الفدرالي الأميركي.

وهبط سعر عيار 21 -الأكثر مبيعا في مصر- ليصل إلى 4815 جنيها، مقابل 4900 جنيه فى نهاية تعاملات أمس، وفق موقع آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتدادًا بقيمة 100 جنيه في سعر جرام الذهب فى ختام تعاملات أمس، ليُسجل عيار 21 نحو 4900 جنيه، مقارنة بـ5000 جنيها خلال منتصف التعاملات أمس.

وبحسب الموقع، وتراجع سعر الجرام عيار 24 إلى 5502 جنيه، كما انخفض سعر الجرام عيار 18 إلى 4127 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 680 جنيها، ليصل إلى 38520 جنيها، مقابل 39200 جنيه في نهاية تعاملات أمس.

وكانت أسعار الذهب قد حققت مكاسب كبيرة في أسواق الصاغة المحلية بقيمة 1280 جنيها فى الجرام الواحد منذ بداية العام الجاري بنحو 34.4%، متماشيا مع السعر العالمي، حيث بدأ المعدن الأصفر تدوالات العام بسعر 3720 جنيها لجرام عيار 21، إلى أن وصل للمستويات 5000 جنيه خلال تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بأكثر من 2%، بعدما تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديده بإقالة رئيس الفدرالي جيروم باول، مبدياً تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مما أثّر سلباً على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% إلى 3305.99 دولار للأوقية، بينما هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 2.5% إلى 3331.10 دولار.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "أواندا" لـ «رويترز»، إن تلميحات ترامب بشأن استئناف المفاوضات مع الصين وتراجعه عن لهجته الحادة تجاه باول، شكّلت ضغوطاً على أسعار الذهب.

وارتفع الدولار والأسهم الأميركية مجدداً بعد تصريحات ترامب، التي خفّف فيها من حدة تهديداته تجاه الفدرالي، عقب أيام من انتقاده لعدم خفض معدلات الفائدة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأبدى ترامب تفاؤله بإمكانية خفض "كبير" للرسوم الجمركية على الواردات الصينية، في حال التوصل إلى اتفاق تجاري، لكنه شدد على أن الاتفاق لن يُخفّض الرسوم إلى "الصفر".

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يتراجع، غير أن المفاوضات مع بكين لم تبدأ بعد، متوقعاً أن تكون "مضنية".

وكان الذهب قد بلغ أمس الثلاثاء مستوى قياسياً جديداً مسجّلاً 3500 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه.

ويرى بنك جيه.بي مورجان، أن أسعار الذهب قد تتجاوز حاجز 4000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والتجارية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5% إلى 32.67 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 956.53 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 933.72 دولار.