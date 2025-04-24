 اتفاق حكومة الكونغو والمتمردين على العمل للتوصل إلى هدنة في شرق البلاد

اتفقت حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف من المتمردين في شرق البلاد، يضم متمردي حركة "ام-23"، على العمل من أجل التوصل إلى هدنة بعد محادثات سلام عقدت في قطر، حسبما ذكر بيان مشترك اليوم الأربعاء.

ونشر لورانس كانيوكا المتحدث باسم متمردي ام-23 البيان على شبكة الإنترنت، وأكده المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية.

وقال البيان إن الأطراف وافقت على "العمل من أجل التوصل إلى هدنة" وأنهم يؤكدون مجددا التزامهم بـ"نهاية فورية للأعمال العدائية".

ولم تصمد الالتزامات السابقة بوقف إطلاق النار، والتي تم الإعلان عنها من جانب واحد، وكان بيان اليوم الأربعاء هو أول التزام من هذا النوع يتم الإعلان عنه بشكل مشترك.

وكان وفدان من الحكومة الكونغولية وحركة "ام-23" المتمردة قد التقيا في وقت سابق من الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، وفقا لمسؤولين من الجانبين.

ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس (أ ب) على الفور من التحقق مما إذا كان الإعلان الأخير قد أدى إلى تغير الظروف على الأرض في المنطقة الشرقية الغنية بالمعادن في الكونغو.

يشار إلى أن الصراع في الكونغو الذي استمر عقودا، تصاعدت حدته في يناير عندما تقدم المتمردون واستولوا على جوما ثم بلدة بوكافو التي استولوا عليها في فبراير الماضي.

وأدى القتال إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص ونزوح نحو 7 ملايين شخص.