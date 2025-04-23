الخطيب يهنئ سيدات يد الأهلي ببطولة الدوري

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة اليد وجهازهن الفني والإداري والطبي، بعد الفوز ببطولة الدوري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخ النادي، بجانب التتويج بالسوبر المحلي منذ عدة أسابيع.

وأشاد باستمرار الأداء القوي والإصرار على تحقيق الفوز في جميع المباريات رغم الحسم المبكر للبطولة.

وقال رئيس النادي إن الفوز يحمل الفريق مسئوليات كبيرة، ويزيد من تطلعاتنا نحو المزيد من التتويج بالبطولات القارية، وهو ما يحتاج إلى مضاعفة الجهد والاستعداد القوي لإسعاد جماهير الأهلي، القاسم المشترك في تحقيق الانتصارات والبطولات.

وأكد على ثقته الكبيرة في منظومة العمل، والاستعداد الجيد ‏لبطولتي كأس الكؤوس والسوبر الإفريقيتين خلال الفترة القادمة، حتى يحافظ الفريق على مكانته المتميزة ومسيرته الناجحة على المستويين المحلي والقاري.

وانتصر الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 31-18 في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وعقب المباراة تسلم «سيدات يد الأهلي» درع البطولة، بعد التتويج باللقب في المباراة السابقة خلال الجولة الخامسة من الدورة المجمعة.